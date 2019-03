Schoorsteenbrand in woning Oldemarkt

Bouwers gondels en praalwa­gens gaan gratis bij elkaar op visite

20 maart De bouwers van gondels in Giethoorn en praalwagens in Vollenhove gaan dit jaar bij elkaar op visite. Dat is mogelijk omdat beide evenementen niet op dezelfde dag worden gehouden. Om het bezoek te stimuleren verstrekken de organiserende verenigingen hun bouwers gratis toegangskaarten van elkaars evenementen.