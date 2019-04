Schop dieper de Gieterse grond in om toeristisch dorp leefbaar te houden

Met het kortwieken van overhangend groen, de plaatsing van verwijsborden naar parkeerruimte en een flinke opfrisser van de openbare ruimte zijn in 2018 de eerste stappen naar een leefbaar Giethoorn gezet. Nu is het de beurt aan ‘onderwerpen waarvoor de schop dieper de grond in moet’. En daarvoor wordt samen met het dorp een visie opgesteld.

Op de informatiemarkt over de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn in het plaatselijke Kulturhus is afgelopen week het startsein gegeven voor het opstellen van de toekomstvisie. Inwoners en ondernemers worden hierbij betrokken. Zij kunnen meepraten tijdens één van de vijf ontwerpsessies of in de maanden april en mei hun wensen kenbaar maken tijdens de inloopmomenten in het Kulturhus.

Aanpak

Anderhalf jaar geleden is begonnen met de gebiedsgerichte aanpak van Giethoorn. Daarvoor hebben 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland onder leiding van omgevingsregisseur Bert Kleen de handen ineen geslagen. Vier werkgroepen hebben de situatie op het gebied van ‘varen’, ‘verkeer en veiligheid’, ‘openbare ruimte’ en ‘verblijven en overnachten’ in kaart gebracht. Inmiddels is de vijfde werkgroep ‘toekomstvisie’ toegevoegd.

De bevindingen van de eerste vier werkgroepen zijn tijdens de informatiemarkt gedeeld met de Gietersen. Van B&B-adressen en aanvaarbeveiliging tot inrichting van de openbare ruimte en de Giethoorn Express, buslijn 270. ,,Ik ben trots op wat er te zien is’’, aldus voorzitter Erik Boer van de Gieterse ondernemersvereniging. ,,Dank aan alle vrijwilligers die dit in hun eigen tijd in kaart hebben gebracht.’’

Toekomstvisie

Volgens omgevingsregisseur Bert Kleen is het na de maatregelen in 2018 nu tijd ‘voor onderwerpen waarvoor de schop dieper de grond in moet’. ,,Die pakken we nu op, te beginnen met een visie die we samen met het dorp opstellen.’’ Denk daarbij onder meer aan de vaarverordening, de regels voor overnachtingsmogelijkheden, en parkeren. Wat Kleen betreft, ligt er voor de zomer een eerste concept van de toekomstvisie voor Giethoorn.

‘Appeltje-eitje’ zegt voorzitter Evert van Dijk van 't Gieters Belang over de zeker niet onbelangrijke stappen, die vorig jaar zijn gezet. ,,Nu komen de moeilijker zaken, waarbij we gaan voor veiligheid, leefbaarheid, behoud van het dorpskarakter en duurzaam toerisme.’’

Steenwijkerlands wethouder Bram Harmsma roept inwoners van en ondernemers in Giethoorn op actief mee te denken en input te leveren. ,,We gaan nu de tweede fase in. Samen maken we er wat moois van.’’

Volledig scherm De flyer waarmee inwoners en ondernemers worden uitgenodigd mee te praten over de toekomstvisie voor Giethoorn. © Gemeente Steenwijkerland