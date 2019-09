Schop Family Fun Zone Steenwijk medio 2020 de grond in

Update Compost­brand bij Scheerwol­de na ruim 18 uur geblust, personeel houdt waterkanon paraat

14:33 De brandweer heeft de compostbrand aan de Kooiweg in Scheerwolde geblust. Medewerkers van de kwekerij blijven de komende dagen alert of de broei in de afvalhoop toch weer aanwakkert. Ze houden een waterkanon paraat.