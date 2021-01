Scouting ondanks bezwaren omwonenden wel naar De Bult

Kerstbomen-ver­koop in Kop van Overijssel: meer, groter en de verkoop begon veel eerder

13 december De bomen zijn vaak groter, de verkoop begon een tot twee weken eerder en mensen kopen ook meer kerstbomen. Eentje voor in de hal, eentje voor in de keuken en een spar op de kinderkamer. Kerst is dé grote trooster in coronatijd.