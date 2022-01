Show Johan Derksen in Steenwijk kan door slimme truc in volle zaal: ‘Zouden zelfs in een boerenschuur gaan staan’

Verbouwing Grote Kerk Steenwijk staat op punt van beginnen: ‘Voor de hele bevolking’

De grote verbouwing van de Grote of St. Clemenskerk in Steenwijk begint bijna. Er moet straks een kerkgebouw staan voor álle Steenwijkers. Peter van der Terp, kerkenraadvoorzitter van de protestantse gemeente Steenwijk, vertelt over dat avontuur. ,,We zijn nog meer naar elkaar toe gegroeid.”

9 januari