Sint Jansklooster legt historie vast in vuistdikke 'corsobijbel'

,,Ik ben zeer trots op het resultaat. Het is een bijzonder boek, dat zei zelfs de drukker'', zegt Egbert Lassche. Hij is initiatiefnemer van het jubileumboek over het bloemencorso in Sint Jansklooster. Over de inhoud van het ruim vijfhonderd pagina's tellende boekwerk zegt de pr-man van de Christelijke Oranje Vereniging (COV): ,,We wilden in beeld brengen wat het corso voor het dorp betekent. Het boek staat vol met veelzeggende foto's van het bouwproces en interviews met de duizenden vrijwilligers, maar ook bekende Nederlanders.’’