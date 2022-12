Sinterklaas bezoekt Oekraïense kinderen op Steenwijkse basisschool, die speciaal lied zingen

Bewoners en beheerder slooppand in Steenwijk botsen in rechtszaak over ontruiming: ‘Terreur’

Een beheerder in tranen, steeds harder gezucht en gesteun vanaf de publieke tribune en op elkaar vittende advocaten. Veel emoties, maar het leverde woensdagmiddag in het conflict over uitzetting van bewoners van De Vijverhof in Steenwijk bij de rechtbank geen directe oplossing op. Die doet na een urenlange zitting binnenkort uitspraak: uitzetting of niet?

1 december