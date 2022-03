Skeelerklim van Steenwijk start dinsdag 3 mei

VIDEO Jaap is een van de weinige mannen in het vrouwenbol­werk van volleybal­ver­e­ni­ging VVSA

Hij is een man in een vrouwenbolwerk. Jongens- en herenteams heeft volleybalclub VVSA uit Vollenhove niet meer, maar het blijft de club van Jaap van Kampen (58). Vier avonden in de week is hij als vrijwilliger in de hal actief. ,,Ik heb het er graag voor over en dat zegt alles over deze vereniging.’’

