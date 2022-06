Slager Agnes uit Steenwijkerwold staakt uit solidariteit mee met de boeren: ‘Ook wij zijn afhankelijk’

Auto moet uitwijken, slaat over de kop en eindigt in greppel Zuidveen: bestuurder gewond

Een automobilist in Zuidveen is dinsdagavond van de weg geraakt toen hij plotseling moest uitwijken. De auto sloeg over de kop en eindigde in een greppel. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

7 juni