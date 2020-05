Sleutelen aan scooter in Steenwijk: schuur ontploft, jongens naar het ziekenhuis

Update | video Agenten in kogelvrije vesten vergrende­len centrum Steenwijk, later man in Zwolle als verdachte gepakt

17 mei Agenten hebben vanmiddag het centrum van Steenwijk afgezet na de melding dat er iemand gezien was met een vuurwapen in de Oosterstraat. Een arrestatieteam in kogelvrije vesten deed een inval in een pand in die straat, maar trof daar niemand aan. Later werd naar aanleiding van deze zaak een man in Zwolle aangehouden, zo meldt de politie via Twitter.