‘Slimme criminelen willen profiteren van donkere dagen’: voorlichting over veiligheid in Kuinre

In de bijeenkomst, waar iedereen welkom is, zijn ook de politie en de brandweer aanwezig. Zij zullen voorlichting geven over veiligheid, zo wordt in het persbericht vermeld. Ook de digitale veiligheid zal aan bod komen. ‘We hopen zoveel mogelijk mensen te ontmoeten, want de winter staat voor de deur en een inbraak is snel gepleegd als er geen deugdelijke sloten en andere voorzorgen zijn genomen.’