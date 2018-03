Sloopaanvraag Capelleschool in Steenwijk van tafel

Groot aantal nieuwkomers in raad Zwartewaterland

29 maart De ChristenUnie streeft naar een college waarvan de samenstelling recht doet aan de verkiezingsuitslag in de gemeente Zwartewaterland. Dat zegt Tamme Spoelstra. Als voorzitter van de grootste fractie voert hij op dit moment verkennende gesprekken met alle partijen. ,,In de eerste fase kijken we welke coalities het meest kansrijk zijn, zowel op basis van inhoud als ook getalsmatig.”