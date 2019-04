Snoepje en medeleven zorgen voor openblijven buurtsuper in Tuk

In maart kregen alle inwoners van Tuk een brief in de bus van bezorgde inwoners die opriepen om boodschappen te kopen bij de middenstanders in hun woonplaats. ,,Dat was zo lief. Daarna kwamen er meteen meer klanten die zeiden dat ze de lokale ondernemers misschien toch iets te vaak hebben overgeslagen”, zegt Marc Hof.

Een laagje zand op de stoep herinnert nog aan de werkzaamheden aan de Tukseweg. Vorige week ging de weg weer open nadat de straat een halfjaar lang slecht toegankelijk was. ,,Daar werden we echt niet vrolijk van”, vertelt Hof. ,,Als ze nog langer waren doorgegaan, had het op een gegeven moment echt opgehouden voor ons. Gemiddeld komen er bij ons 1500 klanten per week. Op het dieptepunt waren dat er maar 1000.” Hof hoopt dat de komende weken het klantenaantal weer het oude niveau bereikt.

Geheim

Hof moet even nadenken als hem gevraagd wordt wat het geheim van zijn winkel is. Dan haalt hij uit het kantoortje een handgeschreven kaart van een ouder echtpaar. Daarin wordt gesproken over ‘een moeilijke en angstige tijd voor jullie’ door de wegwerkzaamheden. Om de supermarkt te steunen zit in de envelop 70 euro. Ze laten weten heel blij te zijn met de winkel en bang dat die dicht gaat. ,,Dat geld wil ik helemaal niet, het geld doe ik wel een keer tussen de bloemen als ze die kopen”, zegt de 51-jarige Hof, samen met Alien Bisschop eigenaar van de Attent-supermarkt.

Toch is de betrokkenheid volgens Hof belangrijk. ,,Die waardering is zo mooi. We zijn sociaal betrokken bij het dorp en echt begaan met de mensen. Als een wat oudere vrouw elke dag hier thee koopt is dat vreemd. Dat zeggen we tegen een kind van haar zodat er iets mee gedaan kan worden. Een grote supermarkt signaleert dat niet.”

Hof hoorde 25 jaar geleden in het plaatselijke café De Karre dat er een nieuwe eigenaar voor de supermarkt moest komen. Destijds was hij SRV-man en daar had hij wel interesse in. ,,Alien was toen mijn vrouw, nu zijn we gescheiden maar werken nog wel samen. Zij lag voor een bevalling in het ziekenhuis, maar zei meteen ja.”

De winkel runnen is volgens hem hard werken. ,,Per week werken we hier wel zestig uur en jaarlijks hebben we gemiddeld maar een week vakantie. De supermarkt is heel kleinschalig, ik ken negentig procent van de klanten. Als een klant ziek is, bezorg in de boodschappen aan huis en het is dan prima dat ze niet meteen betalen.”

Een dorp als Rouveen verloor in 2016 de enige supermarkt. Tuk, met zo’n 1500 inwoners, heeft naast de buurtsuper, een kapsalon, een slager en café. ,,Wij hebben veel vaste klanten. Veel mensen gaan voor de grote boodschappen naar de grote winkel en voor de verse producten en als ze daar iets vergeten zijn komen ze naar ons.’’