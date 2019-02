Snuffelen tussen kunst- en kringloopschatten in Tuk

Het scheelde weinig of de écht fanatieke klandizie lag vannacht al met slaapzakken voor de ingang van Kringloopwinkel Steenwijk. Reden? De grootste in het noorden houdt deze zaterdag vanaf 09.00 uur weer de halfjaarlijkse kunstmarkt ‘Tussen Kunst en Kringloopwinkel’.

En geloof de samenstellers maar, er zitten weer wat pareltjes tussen hoor. Jolanda Vermaire van de kringloop aan de Boterweg in Tuk geeft vast een voorproefje.

Waarom een speciale Tussen Kunst en Kringloopwinkel?

,,Dat is een jaar of acht geleden ontstaan, eerst gewoon voor de lol, maar het werd een doorslaand succes. Tussen het gewone aanbod spulletjes zat steeds meer curiosa, kitsch én kunst. Dat zijn we toen toch maar eens apart gaan verzamelen en etaleren. We stimuleren hergebruik en het is ook ludiek: wat voor de een ouwe meuk is, kan voor de ander een juweeltje zijn waar-ie glimoogjes van krijgt.’’

Wat zit er zoal tussen?

,,We hebben honderden objecten. Schilderijen, beelden, rariteiten, van retrolampen tot een kunstzinnige serie spekstenen figuren uit het Verre Oosten. Bijzondere items hebben we er in de loop van het jaar al uitgeplukt en apart gehouden. Twee vrijwilligers houden zich daar in 't bijzonder mee bezig: Leny Vromans en Frieda van der Luur. Laatste studeert kunstgeschiedenis en zij heeft er dus ook oog voor.’’

Exclusief is de collectie van Hans van Riessen.

,,Ja, daar zijn we heel wijs mee! De Kringloopwinkel kreeg een groot deel van de inboedel van deze aardewerkkunstenaar uit Vledderveen. Hij is vorig zomer overleden en wij mochten zelf spullen uit zijn huis halen. Het was alsof we daar zijn leven instapten; gebruiksgoed, zelfgemaakte verrijdbare meubeltjes, een collectie aardewerk, werkgerei. De vrijwilligers hebben er een prachtige hommage van gemaakt, van zeker tien meter lang.’’

Merk je dat de belangstelling groeit voor de kunstmarkt?