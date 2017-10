Sociale Dienst Steenwijkerland krijgt acht ton extra

De acht ton extra is bedoeld voor de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Deze organisatie denkt dit extra bedrag volgend jaar nodig te hebben voor een goede bedrijfsvoering. De afgelopen twee jaar is in totaal al 1,6 miljoen extra in de IGSD gepompt om 200 mensen extra uit de bijstand te begeleiden naar regulier betaald werk. Ondanks extra personeel is de organisatie daarin maar deels geslaagd. Daarom was er bij de raad twijfel over nog meer geld en ook de financiële onderbouwing van de organisatie was vaag, zo gaf ook wethouder Oene Akkerman toe.

Heldere cijfers

,,Zes ton is te onderbouwen, ik weet dat dit voor die twee ton niet zo is. De tijd was te kort om een goed onderzoek te laten uitvoeren. We verwachten heldere cijfers bij het nog te houden vergelijkend onderzoek, maar die hebben we nu nog niet'', vertelt Akkerman. Maar zes ton extra, in plaats van de gevraagde acht, had de nieuwe directeur voor een probleem gesteld. ,,Want dan moet hij direct al de begroting voor volgend jaar aanpassen, dat werkt niet motiverend", aldus de wethouder, die zichtbaar opgelucht was dat de gemeenteraad toch akkoord ging met het voorstel voor de extra steun.