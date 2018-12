Sociale huurwoningen redding voor dorpsschool Scheerwolde

Het voortbestaan van basisschool De Lepelaar in Scheerwolde staat of valt met de bouw van sociale huurwoningen. Zet in op woningbouw zodat er jonge gezinnen komen, drukt dorpsvoorzitter Jarno Vaartjes politiek Steenwijkerland op het hart.

Dit najaar kon de school dankzij dorpsinspanningen één nieuwe leerling noteren en daarmee kwam De Lepelaar op het ‘veilige’ aantal van 23. Inmiddels zijn er vier leerlingen bij gekomen, informeerde voorzitter Jarno Vaartjes van Plaatselijk Belang Scheerwolde dinsdagavond de gemeenteraad van Steenwijkerland. Hij voorziet dat school bij het meetpunt in 2020 ‘sowieso boven de 25 leerlingen’ zit.

Neemt niet weg dat plaatselijk belang blijft hameren op de bouw van sociale huurwoningen in het dorp aan de rand van De Weerribben. Dat woningcorporatie Wetland Wonen in 2019 (‘da's mooi snel’) voor Scheerwolde vijf woningen in de planning heeft, klinkt de dorpsbewoners als muziek in de oren.

Gezinnen

Vaartjes: ,,Er is veel animo onder oud-bewoners tussen de 25 en 35 jaar om terug te komen. Deze inmiddels jonge gezinnen wonen elders in de gemeente, omdat in Scheerwolde geen doorstroom is.’’

Eenzelfde betoog maar dan vanuit Ossenzijl klonk vorige week tijdens de politieke markt waar werd gesproken over de gemeentelijke investering van 2,6 miljoen euro voor de bouw van sociale huurwoningen in de noordelijke kernen en Steenwijk. Dinsdagavond stemde de gemeenteraad unaniem in met het investeringsvoorstel.

Investering

De corporaties Wetland Wonen, Woonconcept en Omnia investeren de komende jaren 8 miljoen euro in de noordelijke kernen en Steenwijk, zo informeerde directeur-bestuurder Marcel Timmerman van Wetland Wonen de gemeenteraad van Steenwijkerland. ,,In de zuidelijke kernen investeren we de komende vijf jaar 17,5 miljoen euro’’, aldus Timmerman.

Voor de zuidelijke kernen is volgens de Wetland-directeur wel te zeggen wat waar wordt gebouwd. Timmerman: ,,In de noordelijke kernen is dat afhankelijk van het overleg met de plaatselijke belangen.’’

In gesprek

Woonwethouder Marcel Scheringa is blij dat Steenwijkerland na zoveel jaren 250 sociale huurwoningen aan het woningbestand kan toevoegen. ,,Een majeure opgave. Ik denk echt dat we de handen dicht mogen knijpen dat de woningcorporaties deze investeringen willen doen.’’