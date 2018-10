Solexen scheuren door Tuk

De 60 deelnemers aan de 19e editie van de Solexrace starten zondagmiddag in drie klassen. De rijders in klasse C zijn geen lid van solexclub Tjop Tjoppers, die het evenement organiseert. In klasse A strijden leden met opgevoerde solexen. Pascal Hoomoedt rijdt mee in klasse B. Net als zijn 16 concurrenten kan hij niet harder dan 35 kilometer per uur. Gekleed in lange leren jassen, ouderwetse helmen en klompen gaan de B-rijders van start. Speaker Jannes Mulder vraagt zich af of Pascal vandaag zijn vrijgezellenfeest viert vanwege zijn roze overall. Daarvan is geen sprake, wel van een ontgroeningritueel dat de ballotagecommissie van de solexclub hem laat ondergaan. 'Ik ben drie jaar lid en wist dat tot vandaag te ontlopen.' Solexrijden doet hij al vanaf zijn zestiende. 'Ik mocht kiezen of ik op de fiets of de solex naar school ging.'