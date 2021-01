Speeltoestel in Steenwijk moet weg vanwege privacy buren: ‘Ze kijken op tafel wat je eet’

Onderne­mers Steenwijk worstelen met kerstgezel­lig­heid: toch een beetje ‘Dickens’, ‘maar wél corona­proof’

13 december Een koortje van ‘sneeuwprinsessen’, een dixie-bandje en steltenlopers. Wie vrijdag en zaterdag in het Steenwijker centrum ging winkelen trof er een gezellige sfeer aan. Dát was nou net de bedoeling, zegt Harry Aalderink, voorzitter van de organiserende ondernemersstichting Steenwijk Vestingstad. De vraag dringt zich op of het geen mensen aantrekt om te winkelen, terwijl ‘funshoppen’ wordt afgeraden.