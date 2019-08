Spektakelstuk van Gieterse zeilpunters op ‘Dag der Dagen’

Het plaatje is perfect. Hollandser kan niet. Als uit een pak watten getrokken stofferen wolken het hemelsblauw van een zomerdag. Niet zomaar een dag, nee, het is De Dag Der Dagen. Op de Bovenwijde maken jonge zwanenfamilies wijselijk plaats en houden beduusde buitenlanders hun sloep in voor de hoofdrolspelers: fanatici in een punter zonder fok. Een ware armada van Gieterse zeilpunters jaagt behendig van boei tot boei. Hun rode, bruine en witte zeilen bollen in een straffe bries. Windkracht 5, bij vlagen 6. Eén boot kapseisde, ,,maar ach, je kunt hier toch overal staan.”

Spektakelstuk

Ewout Rijkaart (49), medeorganisator van de traditionele zeilpunterteamwedstrijd en zelf vast onderdeel van die karavaan op het meer, had vooraf niks teveel gezegd: het is een spektakelstuk dat zich aan de voet van Smit’s Paviljoen voltrekt. ,,Alles wat maar in de vaart kan aan Gieterse punters wordt ingezet op deze dag.” De Dag Der Dagen is een geuzennaam. ,,Vanwege het massale karakter en omdat het misschien wel de mooiste dag van het jaar is”, glundert Ewout. ,,Met een knipoog naar de Elfstedentocht.”

Zuinig

In een grijs verleden zat er nog wel eens een mindere editie tussen, met amper tien boten aan de startlijn. Nu is het weer volle bak en al decennia stabiel. ,,Mensen blijven ervoor thuis of nemen er vrij voor. Zo’n stoet is pure nostalgie natuurlijk”, beseft Rijkaart. ,,Houten Gieterse punters worden niet meer gebouwd, te duur. Als er niks gebeurt sterft dat type boot uit. Maar wie nog een exemplaar heeft, onderhoudt hem goed. Zelf heb ik er ook een van vijftig jaar oud, daar ben ik zuinig op.”

Rijkaart is samen met Joost Visscher en Jeroen Schreur vrijwillig regelneef onder de vlag van Zeilvereniging ’t Wiede die dit schouwspel al sinds ruim een halve eeuw in de steigers zet. Eerst als ‘Camping Teamwedstrijden’, puur bedoeld voor campinggasten in Giethoorn en om mensen ‘van buiten’ enthousiast te maken voor de punterzeilsport. ,,Voor 15 euro mag je als team al meedoen met drie punters. Het is echt een fenomeen voor iedereen die er lol aan beleeft: bewoners, vakantiegangers, man, vrouw, jong en oud.” Maar ook: crack én kruk. Daar is over nagedacht. ,,Wedstrijdzeilers en recreanten, samen op één boot, dus maakt elk team evenveel kans.”

Dolle boel