Sportfanaten voor tienduizenden euro’s gedupeerd door oud-zwemprof uit Steenwijk: ‘Iedereen krijgt geld terug’

video Giethoorn wil Venetië achterna

3 oktober Het aantal boten van metaal en kunststof op de wateren in Giethoorn moet drastisch worden teruggedrongen. ,,Ze vallen volledig uit de toon bij de mooie authentieke bruggetjes en huizen’’, stelt Albert Jan Maat van het Platform voor Duurzame Ondernemers Weerribben-Wieden. In een brief roept Maat de gemeente Steenwijkerland op de in de maak zijnde nieuwe vaarverordening aan te grijpen als stimulans voor de houten Gieterse punter.