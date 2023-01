Staatsbosbeheer zoekt vrijwilligers met affiniteit voor padden om te helpen bij paddentrek in Kuinderbos

Vermilion wil meer aardgas uit Kop van Overijssel halen, en dat zorgt voor onrust: ‘Dit wordt Groningen’

Aardgasleverancier Vermilion is van plan meer aardgas uit gronden in onder meer de Kop van Overijssel te halen dan in eerste instantie bedacht. Actiegroep GasDrOvF maakt zich zorgen over de gaswinning in hun woongebied. ,,De kans op aardbevingen wordt vele malen groter.”

20 januari