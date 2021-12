Stankoverlast uit het riool in Steenwijk; brandweer doet metingen

Hofsteenge kiest het ruime sop en verlaat De Kop Steenwij­ker­land

Henrieke Hofsteenge gaat Sociaal Werk De Kop in Steenwijkerland na vier jaar verlaten. Ze zal zich volledig richten op Sociaal Werk De Kear in Joure en Sociaal Werk De Kaai in Heerenveen en vier Waddeneilanden. Dat maakt de organisatie vandaag bekend. Henk Diphoorn is haar opvolger.

16 december