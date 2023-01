Start clinic in Steenwijk voor beginnende hardlopers

Met video Stads­gracht slokt hele bedrijf van Mark Wessels in Zwolle op, zelf springt hij net op tijd weg

Als eigenaar Mark Wessels (40) ’s ochtends zijn opvallende boot van Rondvaart Zwolle opstapt en natte voeten krijgt, weet hij dat er iets niet pluis is. Maar dat een tel later zijn vaartuig onder hem wegzakt in de Zwolse stadsgracht, kan hij dan nog niet bevroeden. ,,Een beetje een roemloos einde.’’

3 januari