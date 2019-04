Startsein voor IRun2BFit in Steenwijks stadspark

video 41 meter lang, 140.000 kilo zwaar: zo ging zeiljacht Vagrant te water in Vollenhove

11:30 Bijna twee jaar werkten ze bij Royal Huisman en zusteronderneming Rondal aan de Vagrant, een zeiljacht van in totaal 41 meter lang. Maandag werd het te water gelaten in de scheepswerf van de scheepsbouwer in Vollenhove. ,,Dit blijft spannend”, zeggen engineer Bart van der Meer en projectleider Wouter Akkerman als het schip (gewicht: 140.000 kilo) in ‘singels’ aan de kranen hangt en het ponton eronder wegvaart. Gaat het goed?