Statenleden willen betere communicatie gaswinning Eesveen

Steenwijkerland

Het gasveld ligt deels in de gemeente Steenwijkerland en deels in de Drentse gemeente Westerveld. Tegen het ontwerp-besluit van het ministerie om in te stemmen met het gewijzigde winningsplan zijn in totaal 332 zienswijzen ingediend. ,,Heldere communicatie en transparantie is een serieus aandachtspunt rondom de gaswinning uit het gasveld Eesveen'', stelt Bouwien Rutten. ,,Weten wat er speelt en betrokkenheid vergroot draagvlak en vermindert vragen van inwoners.” Statenleden van CDA en GroenLinks hebben met verschillende inwoners in het gaswinningsgebied gesproken. ,,Uit de gesprekken kwam naar voren dat communicatie, transparantie en het monitoren van mogelijke gevolgen van gaswinning sterk aandacht behoeft.''