Steekpartij op camping in Steenwijkerland, politie zoekt verdachte

Theater over langste staking van ons land in Blokzijl: ‘Iemand gooide zelfs peper in de ogen bij de burgemees­ter’

29 februari Weinigen weten dat Blokzijl de langste staking van ons land op naam heeft staan. Ook voor de huidige vakbonden is het onbekend, merkten de theatermakers van Ons Genoegen. Hun productie EindeLoos! staat in mei in De Meenthe in Steenwijk.