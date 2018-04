Steenwijk decor bergsportdag van koninklijke klimvereniging

Plaats van handeling is buitensportwinkel Bever aan de Woldmeentherand. Belangstellenden kunnen daar zaterdag kennismaken met de NKBV, vragen stellen over de klim- of bergsport, om 10.15 uur de workshop knopen leggen volgen of een lezing over tochtplanning (12.00 uur), klettersteigen (13.00 uur), berg- en landschapsfotografie (14.00 uur) of vakantie in de bergen (15.00 uur).