Steenwijk een dag lang in de ban van blaasmuziek

De Meenthe in Steenwijk is zaterdag een dag lang het walhalla voor de liefhebbers van Böhmische, Moravische, Oberkrainer en Egerländer muziek. Tijdens het derde Fest der Blasmusik geven ruim twintig blaaskapellen ieder twee optredens.

Voor het avondprogramma is Tufaranka uit Tsjechie gestrikt voor een optreden. Deze Moravische blaaskapel behoort tot de absolute toporkesten in Europa. Ze spelen in zogenaamde Bayerische setting: het orkest staat en het publiek zit aan tafels.

Twee absolute kenners van dit muziekgenre, afkomstig uit Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en omringende landen, aan het woord over de muziek, vergrijzing en het festival. Het zijn Barteld Luning uit Tynaarlo, die namens muziekbond KNMO samen met Olf Bielefeld uit Emmen en Ben Raterink uit Gasselte, tekent voor de organisatie, en de Twent Geert Sprick. Hij dirigeerde onder meer de in 2005 opgeheven befaamde Glanerbrugger Muzikanten en is nu muzikaal leider van De Berkelkapel. Daarnaast presenteert hij op Radio Oost het programma ‘Even Uitblazen’.

Luning: ,,De belangstelling voor de concoursen, die we ook al in Steenwijk hielden, nam steeds verder af. Han Evers, de directeur van De Meenthe, heeft ons voorgehouden om het anders aan te gaan pakken. Dat heeft geleid tot een festival. Overdag treden er ruim twintig kapellen op in meerdere zalen en voor het avondprogramma trekken we een absolute publiekstrekker aan. Het slaat aan, het aantal deelnemers groeit en we zien een stijging in de publieke belangstelling.”

Sprick: ,,Orkestenleden staan niet meer te springen om tijdens de repetities maandenlang steeds maar hetzelfde stuk te spelen voor uitvoering op concours. Elkaar ontmoeten en een leuk muzikaal programma spelen zonder wedstrijdelement is veel leuker. Ik zou ook zo geen evenement weten dat zo groot is opgezet als dit in Steenwijk.”

Sprick: ,,Je vindt de meeste blaaskapellen, en zeker de kwalitatief beteren, in de grensstreek met Duitsland, van Limburg tot Groningen. In het westen hoor je ze maar sporadisch.”

Luning: ,,Daar heeft Geert gelijk in. Het is natuurlijk al begonnen met de Glanerbrugger Muzikanten die hun stempel hebben gedrukt op dit muziekgenre in ons land, naar het voorbeeld van Ernst Mosch, een van de allergrootste dirigenten. Dat heeft veel kapellen geïnspireerd.”

Luning: ,,De muziek leeft nog wel, maar je ziet de vergrijzing toeslaan en er verdwijnen ook kapellen. Daarom is voor het festival het initiatief genomen om een jeugdkapel op te zetten. Ruim twintig jongens en meisjes die spelen in het Drents Jeugd Orkest, waren geïnteresseerd om mee te doen. Na een aantal repetities met voor hen onbekende muziek treden ze zaterdag op tijdens het festival.”