Steenwijk loopt uit voor film over eigen Toren: ‘Overtreft alle verwachtingen’

Hoe Zwolle met inwoners spreekt over asielzoe­kers: ‘Opeens 1000 vluchtelin­gen opvangen doen we niet meer’

Eén keer klinkt er felle kritiek over de komst van vluchtelingen, maar veel vaker is er begrip voor de rol die de gemeente Zwolle pakt bij de opvang van vluchtelingen. Bij de laatste van twee avonden die de gemeente organiseert om het gesprek aan te gaan over vluchtelingenopvang in de stad klinkt er vooral ook roep om hulp en begeleiding.