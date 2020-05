Steenwijk opgeschrikt door schietpartij, man (27) uit Zwolle gewond aan zijn benen

Ergens anders geschoten

Rond 1.30 uur kwam de melding binnen over de gewonde Zwollenaar in de Oosterstraat in het centrum van Steenwijk. Hij bleek te zijn geraakt in zijn benen en is voor behandeling meegenomen naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek begonnen op de plek waar de Zwollenaar is aangetroffen. Daarbij is ook een speurhond ingezet. Op basis van dat onderzoek houdt de politie rekening met de mogelijkheid dat het incident ergens anders heeft plaatsgevonden. Vandaag worden bewoners van de Oosterstraat ondervraagd tijdens een buurtonderzoek.