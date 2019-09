Steenwijk viert herfstachtig Fashion Weekend

‘Let me entertain you,’ schalt zaterdag door de Oosterstraat. Een dj gekleed in een felblauw pak rijdt met een mobiele muziekinstallatie van de ene winkel naar de ander. Zijn gevolg bestaat uit tientallen mensen die om de tien minuten een nieuwe modeshow voorgeschoteld krijgen. Ze houden halt bij Lady Leads. ,,Keep smiling”, roept verkoopster Marieke Roelfsema tegen de mannequins en dressmen als een korte, maar felle bui uitbreekt. Terwijl het publiek de winkels invlucht, blijven de modellen met paraplu’s gewoon heen en weer lopen.

Rode loper

Met een glimlach van oor tot oor loopt model Saskia de Jonge (32) over de rode loper. Ze is gekleed in een spijkerbroek met een top in de kleuren blauw, rood en wit en om haar hals een dikke rode gebreide sjaal. ,,Als iemand het op de catwalk draagt, geeft dat een heel ander beeld dan als het in de winkel hangt,” zegt ze na afloop. Dat is ook het doel van het Fashion Weekend volgens Roelfsema: ,,We willen onze nieuwste collectie showen en die is fantastisch om te zien. Kijk maar; mosterdgeel, bordeauxrood, donkergroen en dierenprints.” Het Fashion Weekend is volgens haar heel belangrijk. ,,Hiermee kunnen we het winkelend publiek bereiken, zodat klanten niet meteen naar internetwinkels gaan en wij open kunnen blijven.”

Volledig scherm De paraplu's waren soms nuttige accessoires op het Fashion Weekend in Steenwijk. © Wilbert Bijzitter

Maatje meer

Op de Markt showen modellen van Ketel Modehuis, Roel Fashion & Jeans en Forty 49 Nine de nieuwste mode. Zij zijn allemaal klant van deze modezaken. Dat zijn geen ‘graatmagere’ modellen, maar vrouwen en mannen die je eigen buurvrouw of -man kunnen zijn. Zo doet ook een model met een maatje meer mee en presenteert zelfs een vrouw in een rolstoel de kleding. Het publiek krijgt zo een representatief beeld van de nieuwste mode. De modellen van Store6 nemen bij een tweede ronde een plant, kussen en spiegel onder hun armen mee. Deze winkel verkoopt immers ook woonaccessoires. Veel bekijks hebben ook de modellen van Het Lingeriehuis in de Kerkstraat. Eigenaresse Agaath Baltussen heeft het slim bekeken. Zij laat haar schaars geklede mannequins onder de uitgeklapte zonneschermen lopen.

Move like Jagger