Steenwijk weer gaststad voor The Distinguished Gentleman’s Ride

Steenwijk is zondag voor de derde keer op rij één van de gaststeden voor The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR). Het doel van deze motortocht is geld inzamelen voor het gevecht tegen prostaatkanker.

Gangmaker van de nieuwbakken traditie in Steenwijk is René Plekkenpol. ,,Deze zondag rijd ik samen met een groot aantal echte heren en dames een mooie rit door Drenthe en Friesland. Allemaal zijn we verkleed als ‘real gentlemen’, met grote snor, stropdas, pijp en een mooi net pak." Zijn persoonlijke financiële doel is dit jaar meer dan 200 euro ophalen voor het goede doel.

Volledig scherm DGR 2016 © eigen foto

Top 5

Vorig jaar heeft 'Steenwijk' bijna 4.000 euro opgehaald en is de Steenwijker motortocht in de top 5 gekomen wat betreft de meeste deelnemers. Plekkenpol en zijn mede-organisatoren hopen dit jaar in elk geval de grens van 4.000 euro te passeren.

Vanuit Steenwijk maken de deelnemers zondag een rit van circa 100 kilometer door de buurprovincies Drenthe en Friesland. Onderweg wordt gestopt in Ma Kelly's - 'één van de leukste motorcafés van het noorden' - in het plaatsje Frieschepalen.

Aanmelden

Wie mee wil rijden, kan zich via www.gentlemansride.com opgeven of op zondag van 10.00 tot 11.30 uur bij de Heren van de Rechter in Steenwijk. Om 12.00 uur zet de colonne motoren zich vanaf villa Rams Woerthe in beweging om rond 15.30 uur terug te keren op de Markt. Daar is om 16.00 uur de 'Prostaatsloterij' met de verloting van sponsorprijzen voor extra inkomsten voor het goede doel.

Volledig scherm In jurk of het nette pak motorrijden voor het goede doel. © eigen foto