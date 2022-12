Steenwijk wordt nóg aantrekkelijker voor vlinders en bijen: Paddenpoel krijgt bloemrijk grasveld

Er worden in Steenwijk bloemrijke grasvelden aangelegd om vlinders en wilde bijen aan te trekken, onder andere rondom het gemeentehuis en bij de brandweerkazerne. Ook in de wijk Paddenpoel moet zo’n ‘vlinderidylle’ komen.

De gemeente Steenwijkerland eindigde afgelopen najaar bij de provinciale Blije Bermverkiezing op de tweede plaats achter Hellendoorn, die de meest biodiverse berm van Overijssel bleek te hebben. De prijs voor Steenwijkerland bestond uit een geldbedrag van 3000 euro voor de aanleg van een vlinderidylle: een bloemrijk grasland waar vlinders, wilde bijen en andere insecten leven.

Onder inwoners van de gemeente werd een oproep gedaan voor een geschikte locatie. Het leverde een positieve reactie op van een inwoner van de wijk Paddenpoel in Steenwijk. In januari 2023 organiseert de gemeente in samenwerking met de Vlinderstichting een buurtbijeenkomst, waarop uitleg wordt gegeven over het doel van een idylle en welke plek in deze wijk wordt voorgesteld.

Idylle bij gemeentehuis

In Vollenhove, Steenwijk (Groene Long) en Steenwijkerwold (’t Krullebossie) zijn al meer bloemrijke grasvelden gecreëerd. Naast de voorgenomen aanleg in Paddenpoel is de gemeente vorige week weer een stukje verder gegaan met het aanleggen van vlinderidylles in Steenwijk. Zo komen er bloemrijke velden rondom de brandweerkazerne, tegen de raadszaal en bij de entree van het gemeentehuis aan de Vendelweg. De graszoden zijn weggehaald en er worden inheemse wilde bloemenmengsels ingezaaid.

,,De bedoeling is dat er een bloemenweide komt zoals die nu ook al te vinden is bij de zijingang van het gemeentehuis. We willen als gemeente graag het goede voorbeeld geven”, aldus wethouder Marcel Scheringa. ,,Op deze manier zorgen we voor een beter leefgebied voor vlinders en insecten. Bovendien ziet het er mooi uit als alles gaat bloeien!’’