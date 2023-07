Steenwijk wordt voor een dag het Ibiza van het noorden

indebuurt.nl Lucardi breidt uit met nieuwe winkel in Zwolle (en die opent al snel)

Voor oorbellen, ringen, armbanden en horloges kun je onder andere naar Lucardi in hartje Zwolle. Maar sommige Zwollenaren hoeven binnenkort niet meer naar de binnenstad, want in hun eigen wijk komt een tweede winkel van het sieradenmerk.