Steenwijker aangehouden die agressieve hond op politie afstuurt

Willemsoords kerstmarktkoor zingt Lennon en McCarthy

15 december Tijdens de kerstmarkt in Willemsoord, zaterdag van 16.30 tot 19.30 uur, treedt een bijzonder koor op, het Groot Willemsoords Kerstmarktkoor. In de kerk aan de Steenwijkerweg zingen de ruim dertig mannen en vrouwen zes liedjes, onder meer War is Over van John Lennon, We all stand together van Paul McCartney en Stille Nacht.