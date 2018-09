Steenwijker autovernieler is verbijsterd over zijn eigen gedrag

Hoe hij met zijn zatte kop op een vroege zomerochtend zoveel auto’s kon vernielen: de 24-jarige J.H. uit Steenwijk kan er achteraf met zijn heldere hoofd niet bij. ,,Zoiets zit helemaal niet in mij, het is me nog nooit overkomen dat ik auto’s ben gaan slopen”, zegt hij dinsdag bij de politierechter in Zwolle.

Toch houdt de rechter hem alleen verantwoordelijk voor de vernieling van achttien auto’s, op 9 juli vorig jaar. Spiegels werden afgebroken of vernield, krassen in de lak gemaakt, ruitenwissers afgebroken. Ze veroordeelt hem tot een werkstraf van 150 uur. En nog een gevoelige dreun: hij moet vijf gedupeerden schadevergoeding betalen, bij elkaar ruim 4.000 euro. Dat valt voorlopig nog mee, want de totaal ingediende vorderingen bedragen 10.500 euro. Maar niet iedereen had er een schaderapport als bewijs bijgeleverd: zij zullen naar de civiele rechter moeten.

Voldoende bewijs

De vernielingen werden die zondagochtend rond vijf uur gepleegd in de Gasthuisstraat en de Vondelstraat in Steenwijk. Een wakker geworden bewoonster had H. gevolgd en de politie gewezen op de man. Met eigen ogen zagen agenten dat de man die zij aanhielden een beweging in de richting van een autospiegel maakte. Gevoegd bij andere getuigenverklaringen oordeelt de rechter dat er voldoende bewijs is.