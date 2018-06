Steenwijker inbrekers in vizier na verkoop verrekijker

Marktplaats

De arts was zo slim om Marktplaats af te speuren naar zijn dure verrekijkers, bleek vrijdag op de strafzitting in Zwolle. Hij tipte de politie zodra hij een van de kijkers in het vizier had. De politie zette een val: een agent maakte een pseudokoop. De verkoper had niets door en meldde doodleuk dat hij recent nog wat hagelgeweren aan de bewoner van een woonwagenkamp gesleten had. De man werd vervolgens opgepakt en hij gaf in zijn tweede verhoor twee namen op: die van Herman de B. (45) uit Steenwijk en Huib H. (24) uit Blokzijl. Die laatste bood vlak na de inbraak twee verrekijkers te koop aan bij een opkoper in Amsterdam. Die vertrouwde het zaakje niet en nam de tas met de verrekijkers in.