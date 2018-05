Steenwijker ondernemers zijn stroomdips zat

Niet alleen Schiphol heeft te maken met stroomdips en de verstrekkende gevolgen daarvan. Ook in Steenwijkerland blijkt het elektriciteitsnetwerk regelmatig te haperen.

Bedrijven uit de gemeente Steenwijkerland zijn de vele stroomdips waar ze jaarlijks mee te kampen hebben meer dan zat. De energielevering hapert nogal. Ondernemer Gerben de Boer van Kornelis Caps & Closures telde over het vorige jaar zo'n 23 onderbrekingen. En ook dit jaar was het meerdere keren raak. ,,Meer dan elders in het land, en dat komt omdat we hier in Steenwijk zoals ze dat noemen 'op een stokje' zitten."

Het netwerk dat de industrieterreinen in de gemeente van stroom voorziet is niet 'rond'. Elektriciteit kan daardoor niet vanaf twee kanten worden rondgepompt maar stroomt richting een uiteinde: Steenwijkerland. Als er dan een storing of een kortstondige dip plaatsvindt - soms maar een milliseconde - is er te weinig energie voorhanden om die adequaat het hoofd te bieden. Het overkwam afgelopen week ook Schiphol, met een totale ontwrichting van het luchtverkeer tot gevolg.

,,Onze systemen worden door zo'n dip dermate ontregeld dat het proces onderbroken wordt", zegt De Boer, die met zijn bedrijf doppen en sluitingen in alle maten produceert. ,,We moeten dan op zoek naar een oorzaak en het proces opnieuw starten. Al met al kost dat zo'n 4.000 euro per keer. Nu gaan we zelf maar op zoek naar een oplossing, want het vertrouwen in de leveranciers hebben we niet meer. Weinig vertrouwen? Nee, zeg maar gerust 'nul'."

De spanningsdips groeien de laatste jaren in aantal, constateert ook de Business Club Steenwijkerland. Daar zijn zo'n 200 bedrijven bij aangesloten en velen van hen ervaren hinder. Ook van daadwerkelijke stroomstoringen overigens, waarbij uiteindelijk de hele boel stil komt te liggen. De Business Club zit binnenkort met TenneT, Enexis en Rendo om tafel, weet voorzitter Jurjen Helfrich. ,,Veel ondernemers in Steenwijkerland schaffen nu maar zelf aggregaten aan of treffen andere noodvoorzieningen.''

De recente spanningsdips in Steenwijkerland komen uit het hoogspanningsnetwerk van TenneT, zegt woordvoerder Jan Bakker van Enexis. Maatregelen nemen in het elektriciteitsnetwerk kost veel geld, benadrukt hij, terwijl maar een zeer klein deel van de klanten er daadwerkelijk wat aan heeft. Klanten kunnen ook zelf maatregelen nemen door speciale apparatuur aan te schaffen, oppert de woordvoerder. Bakker bevestigt dat er een overleg van de netwerkbeheerders met de plaatselijke ondernemers komt.