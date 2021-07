Steenwijker ‘verbouwt’ de keuken bij zijn ex: ‘Nou, het was mijn keuken. Ik heb ’m gekocht...’

Goed nieuws voor de bieblief­heb­ber: locaties Sint Janskloos­ter, Steenwij­ker­wold en Giethoorn blijven open

6:06 Het hoge woord is eruit: de plannen om in 2021 drie bibliotheken te sluiten in Steenwijkerwold, Sint Jansklooster en Giethoorn zijn van tafel. Dat is het eerste resultaat van gesprekken tussen het bibliotheekbestuur en de gemeente Steenwijkerland. Ondertussen wordt er druk nagedacht over wat er dan wél gaat veranderen.