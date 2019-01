Steenwijkerland bereidt zich voor op 75 jaar bevrijding

Het duurt nog ruim een jaar, maar nu is al zeker dat Steenwijkerland uitgebreid stil zal staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. In 2020 is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd.

,,De provincie trekt 10.000 euro uit voor feestelijke activiteiten, wij leggen daar als college 10.000 euro bij en stellen ook 2.000 euro beschikbaar voor een Holocaust Monument’’, zegt burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland.

Het is de bedoeling dat er in februari of maart een bijeenkomst wordt gehouden, waar mensen uit de hele gemeente ideeën mogen aandragen. De activiteiten zijn voorzien in de periode tussen augustus dit jaar en augustus volgend jaar.

Indiëmonument

Bats: ,,We gaan voor activiteiten in de hele gemeente. En wat we ook gaan doen is meer aandacht geven aan het Indiëmonument in het Slingerbos in Steenwijk. Daarover zijn we met partijen in gesprek.’’

Ook is het de bedoeling dat het bevrijdingsvuur met fakkels weer in estafettevorm vanuit Wageningen naar de Markt in Steenwijk wordt gebracht. Daar wordt dan het bevrijdingsvuur ontstoken. ,,Want het gaat ons zeker lukken om daar jonge mensen actief voor te krijgen’’, zegt de burgemeester.

Lesprogramma

Scholen in Steenwijkerland worden nauw bij 75 jaar bevrijding betrokken. ,,Dat gebeurt onder meer in het lesprogramma. Vorig jaar hadden we ook voor het eerst twee jonge ambassadeurs die tijdens de herdenking een gedicht hebben voorgedragen.’’

Bats noemt het een goede zaak dat naast de oudere generaties ook de jeugd nauw bij de historie wordt betrokken. ,,We willen jongeren zoveel mogelijk bereiken, zodat ook zij de boodschap kunnen doorgeven.’’

dvd

Jan Stam en Kobie Storm zijn namens Historische Vereniging Steenwijk en Omgeving druk met activiteiten in Steenwijk. ,,Zo werken we aan een dvd die volgend jaar uitkomt. Er komen vrouwen aan het woord die de oorlog hebben meegemaakt. Dat gaat lukken, maar het is wel een klus omdat dit groepje steeds kleiner wordt’’, ervaart Storm.

Er zijn meer plannen. ,,Zo denken we aan een expositie over de oorlog in het Stadsmuseum. Lokale omroep SLOS heeft jaren geleden een mooie oorlogsdocumentaire gemaakt, waarin tal van Steenwijkers aan het woord komen over de oorlogsperiode. Steenwijker Teun Smit heeft ook het nodige audiomateriaal en gaat mogelijk ook een boek schrijven over de oorlog. Hij heeft al tal van mensen gesproken over die tijd.’’

Nooit vergeten