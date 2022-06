Steenwijkerland beschermt ondernemers tegen criminelen: ‘Scherpere controles’

Steenwijkerland heeft meer mogelijkheden om ondermijning te bestrijden en te voorkomen. De gemeente kan nu scherper toezien op mogelijk verkeerde inzet van overheidsgeld of crimineel misbruik van vergunningen.

Dat maakt de gemeente bekend in een update over het zogeheten ‘Bibob-beleid’. Bibob staat voor: ‘bevordering integriteitsbeoordelingen in het openbaar bestuur’. Op basis daarvan kan een gemeente onderzoek doen naar zaken als subisidie- of verbouwingaanvragen.

Volgens burgemeester Rob Bats kon de gemeente vroeger vermoedens niet altijd voldoende checken. ‘Het vorige beleid was minder uitgebreid.’ Dat die handvatten er nu alsnog zijn, is volgens Bats hard nodig: ‘Wat je als overheid absoluut niet wilt, is dat je – zonder dat je het zelf weet – criminaliteit faciliteert door bijvoorbeeld een subsidie af te geven die vervolgens wordt misbruikt voor illegale zaken.’

Volledig scherm Burgemeester Rob Bats op archiefbeeld uit 2020. © Martijn Bijzitter

Strijd tegen ondermijning

De uitgebreide onderzoeksbevoegdheden moeten de gemeente helpen ‘in de strijd tegen onderneming’, zo betoogt de burgemeester. ‘Nu kunnen we bij twijfel ook bij aanvragen rond vastgoed, subsidies en bij overheidsopdrachten nader onderzoeken of alles is zoals het hoort te zijn.’

Een voorbeeld dat de gemeente noemt, is de mogelijkheid om straks onderzoek te doen naar de identiteit van geldschieters bij de aankoop van een pand. ‘Het witwassen van geld gebeurt tenslotte ook op die manieren. Het kan niet zo zijn dat gemeentelijk geld wordt misbruikt om er criminele praktijken mee te financieren. Dat is natuurlijk onbestaanbaar en dat moeten we koste wat het kost voorkomen.’

Jachthaven en shisha-lounges

Via de gemeentelijke website is te zien wat er straks precies allemaal kan. Zo is er een lijst met bepaalde risicocategorieën. Daarin gaat het onder meer om hotels, jachthavens, shisha-lounges (waar klanten een waterpijp kunnen huren), seksbioscopen en energieproducenten. Ook overheidsopdrachten boven de 5 miljoen euro en bouwsommen boven het miljoen vallen onder die categorie.

Praktijk

Hoe gaat dan straks in de praktijk? Het kan zijn dat de aanvrager van een subsidie of vergunning straks een ‘Bibob-formulier’ moet invullen: ‘een landelijk formulier waarin om nadere (achtergrond)informatie wordt gevraagd’. Mocht de gemeente vermoeden dat er iets niet klopt, dan kan zij een landelijk bureau inschakelen voor verder onderzoek.

Volgens de burgemeester is het ‘niet voor niets’, hij wil zo onder meer hardwerkende ondernemer beschermen. Die kunnen volgens hem merken dat hun ‘concurrentiepositie verslechtert door criminelen die het met de regels niet zo nauw nemen. Als overheid moeten we die ondernemer beschermen.’ Op grond van de Wet Bibob kan de gemeente een vergunning of aanvraag weigeren. Eerder al nam de gemeente Zwolle vergelijkbare stappen.