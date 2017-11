Steenwijkerland blijft worstelen met rietverbranding Weerribben

Het einde van de omstreden rietverbranding in natuurgebied de Weerribben is voorlopig nog niet in zicht. Het dagelijks bestuur van de gemeente Steenwijkerland noemt het 'een moeizaam proces', maar wil met vertegenwoordigers van rietboeren blijven zoeken naar een oplossing voor dit jarenlange probleem.

Boeren zetten het afval dat achterblijft bij de rietoogst in de Weerribben soms in de hens, omdat afvoeren te omslachtig of te duur is. Laten liggen kan niet, omdat dan bosvorming op de loer ligt. De rietverbranding is echter omstreden, onder meer vanwege de gevolgen voor het milieu.

Het college van burgemeester en wethouders zit nog steeds met dit dossier in z'n maag, laat ze weten nadat coalitiepartij D66 onlangs aan de bel trok over de ongewenste effecten. Regels rond rietverbranding zijn al tien jaar ongewijzigd.

Vanwege dat feit en een deze zomer uit de hand gelopen brand in Ossenzijl, klopte D66 aan bij het college. De driekoppige coalitiefractie spreekt van een 'discutabele uitzonderingspositie' die Steenwijkerland inneemt door verbranding toe te staan. Oneens, stellen burgemeester en wethouders. Zij vinden dat de gemeente niet anders kan vanwege de aanwezigheid van twee natuurgebieden (De Wieden en Weerribben) waar tegelijkertijd de rieteconomie draaiende wordt gehouden en dezelfde boeren het onderhoud verzorgen. Daarbij stellen B en W dat afgelopen jaren wel degelijk het één en ander gedaan is om rietverbranding terug te dringen. In De Wieden gebeurt het niet meer en in de Weerribben wordt het zoveel mogelijk beperkt. Tegelijkertijd erkent ze dat uit bijeenkomsten eerder dit jaar met betrokken partijen als de rietboeren, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer weinig positieve signalen gekomen zijn. 'Helaas zijn er nog geen bruikbare oplossingen aangedragen, maar zijn wij gewezen op de logistieke onmogelijkheden en de kosten die alternatieven met zich meebrengen', schrijven burgemeester en wethouders.

De rietsector is vanuit de overheid nogmaals op het hart gedrukt zich aan de regels te houden. Toezichthouders constateren dat dit soms niet gebeurt, zoals bij de brand in Ossenzijl. De omgeving mag volgens de ontheffing voor rietverbranding geen last hebben van deze omstreden 'oplossing', maar dat was die dag wel het geval. Door de wind waaide de rook richting campinggasten in het dorp. De betreffende rietteler kwam er zonder bekeuring af, omdat er op dat moment geen handhaver van de gemeente aanwezig was.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland willen vanuit milieuoogpunt proberen het verbranden van riet verder terug te dringen, maar durven hier nog geen termijn aan te hangen.