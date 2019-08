Steenwijkerland dringt aan op schadeprotocol bij aardbevingen

De gemeente Steenwijkerland dringt er nogmaals bij het ministerie van Economische Zaken op aan om op te schieten met de vaststelling van een definitief schadeprotocol rond kleine gasvelden en bevingen die daaruit voortkomen. Nu in 'Den Haag’het zomerreces in volle gang is, vreest wethouder Tiny Bijl dat besluitvorming lang op zich laat wachten. ,,We komen in een vacuüm te zitten.”

De wens van de landelijke overheid is om de gaswinning in het Friese De Blesse en Blesdijke op te schroeven, zeker nu de kraan in Groningen langzaam maar zeker wordt dichtgedraaid. Hoewel het tiental kleine veldjes niet in de gemeente Steenwijkerland ligt, zal de bevolking straks de gevolgen wel voelen, is de verwachting. Mocht het zover komen, dan is een landelijk schadeprotocol in ieder geval iets waar bewoners zich aan vast kunnen houden, zegt wethouder Tiny Bijl. ,,Dat protocol zou voor de zomer al worden vastgesteld, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Bewoners die zich zorgen maken hebben geen houvast.”

Concept-schadeprotocol

Wel ligt er een concept-protocol, en dat stemt Bijl hoewel de gemeente Steenwijkerland tegen de gaswinning is niet ontevreden. Zo is daar een omgekeerde bewijslast in opgenomen. Waar het eerder zo was dat door gedupeerden aangetoond moest worden dat eventuele schade aan huizen door gaswinning en de daarbij horende aardbevingen was veroorzaakt, ligt dat straks anders. ,,Die bewijslast komt in deze vorm bij de gaswinner te liggen”, verduidelijkt Bijl. ,,Bij schade moet die dan maar aantonen dat het níét door de winning komt. Een heel verschil, en voor de gaswinner best ‘een dingetje'. Het is namelijk voor burgers niet zo eenvoudig om aan te tonen dat schade door boringen komt. Je hebt ook gewone bodemdalingen en moet echt verstand van zaken hebben om iets exact vast te stellen.”

Quote Die zorgen vanuit Groningen versprei­den zich als een olievlek Tiny Bijl, Wethouder gemeente Steenwijkerland

Maar goed, dat concept-protocol is door het ministerie nog niet officieel vastgesteld, en zolang dat niet is gebeurd blijven ze in Steenwijkerland op zijn minst huiverig voor uitbreiding van de gaswinning. Het zijn dan kleine veldjes, maar samen een behoorlijk aantal die elkaar overlappen. En nog niet zolang geleden werd een beving in Groningen zelfs tot in de Kop van Overijssel gemeten. ,,Als zoiets gebeurt, word ik vaker aan mijn jasje getrokken”, erkent de wethouder. ,,Die zorgen vanuit Groningen verspreiden zich dan als een olievlek. Daarom is het ook goed om duidelijkheid te verschaffen.”

Tiltmeters