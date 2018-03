Steenwijkerland eert joodse slachtoffers met monument

Museum Steenwijk leent werk van Hildo Krop uit

28 maart Het in villa Rams Woerthe in Steenwijk gevestigde Hildo Krop Museum leent regelmatig stukken uit de collectie uit voor tentoonstellingen elders in het land. ,,Het bestuur staat positief tegenover het in bruikleen verstrekken van werken uit de collectie aan geregistreerde musea ten behoeve van exposities”, zegt voorzitter Wim Heij.