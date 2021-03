Steenwijkerland gaat voor eigen verbod op lachgas

Steenwij­ker­wold strijdt voor eigen bloedprik­lo­ca­tie: ‘Heel belangrijk voor dorp’

20 maart Isala wil de bloedpriklocatie in MFC Hoogthij in Steenwijkerwold opheffen. Belangenclubs in het dorp maken zich daar zorgen om, omdat mensen nu verder moeten reizen. ,,Dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen”, stelt Bert Dedden. De oproep lijkt succesvol te zijn.