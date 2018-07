Steenwijkerland gastheer 'stormachtige' uitreiking Cultuurprijs Overijssel 2018

Dit jaar is de gemeente Steenwijkerland gastheer van de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel en Talentprijs Overijssel. De naar eigen zeggen 'trotse' gastheer biedt een cultureel en stormachtig programma, waarbij stilte, wind, storm en luwte centraal staan. Rode draad in het programma is de streekmusical Storm over Beulaeke, die met zeven theater- en zes openluchtvoorstellingen in totaal 9.900 bezoekers trok.