Steenwijkerland heeft 80 mille voor goede ideeën

Jammer

,,Bewoners hebben heel veel goede ideeën", aldus Steenwijkerlands burgemeester Rob Bats. ,,Daar zijn we als gemeente erg blij mee. Goede ideeën verdienen ondersteuning, vinden we. Vaak wordt de route via onze plaatselijke belangen en wijkorganisaties gevonden, maar soms gebeurt dat niet. En dat is jammer want ook daar zitten mooie initiatieven bij."

,,Hoe we dat geld verdelen, daarover willen we graag met inwoners in overleg. Schrijven we een wedstrijd uit? Werken we met een jury? Gaan we loten? Of is het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’? Maar er zijn vast meer ideeën over een goede werkwijze", roept Bats inwoners op zich aan te melden.