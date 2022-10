Steenwijkerland heeft ambitie om belastingen laag te houden en blijft strijden tegen energiearmoede

Steenwijkerland is trots: ze behoort tot de Nederlandse gemeenten met de laagste lokale lasten. Het college wil dat zo houden. Dat valt - net als de voortdurende strijd tegen energiearmoede - op in de voorgestelde begroting voor de komende jaren.

Financieel gezien blijft de gemeente er goed voor staan, benadrukt ze in een persbericht. Gezien de verwachting dat de gemeente verwacht tot 2025 jaarlijks geld over te houden, is er ruimte voor nieuwe plannen. Over 2026 bestaat nog onzekerheid: het is nog niet bekend wat voor bedrag er dan uit Den Haag komt.

Energie

Voor huishoudens en maatschappelijke organisaties is de nood nu al aan de man: hoge energieprijzen en inflatie zorgen voor problemen, ziet de gemeente. Dus: ‘In 2023 zal veel aandacht uitgaan naar maatregelen om energiearmoede te beperken.’

In dat kader kondigde de gemeente al eerder een reserve van ruim 3 miljoen euro aan om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. De raad toonde zich daar deze week nog kritisch over: hij was benieuwd naar de totstandkoming van dat bedrag en drong aan op hulp voor die organisaties om ook (verder) te verduurzamen.

Ranglijst

Wethouder Scheringa, die financiën in zijn portefeuille heeft, is verder voornemens om ‘de lokale lasten beperkt te laten toenemen’. Steenwijkerland steeg in de ranglijst van Nederlandse gemeente met de laagste lokale lasten van 34 (in 2021) naar 15 (in 2022), zo schrijft de gemeente. ‘In 2023 nemen de lokale lasten voor inwoners en ondernemers met slechts 0,8 procent toe. Dat is goed nieuws in een tijd waarin alles snel duurder wordt.’

Gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt deze eerste begroting van het dit jaar aangetreden college op 1 en 8 november. Het college voert ook sinds het coalitieakkoord gesprekken met inwoners, organisaties en raadfracties om verder zijn doelen te bepalen.