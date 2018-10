Steenwijkerland heeft sociaal ombudsvrouw

Inwoners die zich bijvoorbeeld zorgen maken over de zorg en ondersteuning die de gemeente sinds 2015 regelt, regelingen ingewikkeld vinden, niet weten waar ze met hun vragen terecht kunnen of tips voor verbetering hebben, kunnen voortaan bij Irma van Beek terecht. De sociaal ombudsvrouw is bereikbaar via 06-53800811 en sociaalombusvrouw@steenwijkerland.nl.

Unaniem

Direct na de raadsvergadering op 24 april, waarin de gemeenteraad unaniem instemde met de aanstelling van een sociaal ombudsman, is een kleine werkgroep aan de slag gegaan. Deze werkgroep heeft Irma van Beek unaniem voorgedragen voor de functie in Steenwijkerland.

Irma van Beek heeft ruime ervaring als sociaal ombudsvrouw bij verschillende gemeenten. Zij is onafhankelijk, onpartijdig en een gesprek met haar is altijd vertrouwelijk. Inwoners kunnen van haar verwachten dat zij opkomt voor hun belangen als het over zorg en ondersteuning bij wonen, leven en werken gaat. Zij volgt de gemeente kritisch op deze onderwerpen.

Oplossing