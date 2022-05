Steenwijkerland houdt 3 miljoen euro over: ‘Ruimte om te investeren’

Onder de streep van 2021 staat in Steenwijkerland een plus van ruim drie miljoen euro. Volgens de gemeente biedt dat ruimte om de komende tijd te investeren.

Marcel Scheringa, die de afgelopen jaren financiën deed en die post in het voorgezette college ook behoudt, is een tevreden wethouder, zo schetst de gemeente Steenwijkerland in een persbericht. Scheringa vindt dat de gemeente veel heeft kunnen doen, waaronder ‘een helpende hand aan inwoners en ondernemers’ te bieden die in zwaar weer zaten door de coronamaatregelen.

Renteloze leningen

De wethouder noemt onder meer het Vitaliteitsfonds, de Tozo-regeling voor ondernemers en ook ‘renteloze leningen zodat ook mensen die het financieel niet zo breed hebben, duurzame maatregelen kunnen nemen’. Ook denkt Scheringa aan opgeknapte fietspaden en de strijd tegen laaggeletterdheid.

Dat het onder de streep om zo’n serieuze plus gaat, komt onder meer door een grotere bijdrage vanuit Den Haag. ,,Die was groter dan waarmee we rekening hadden gehouden’’, aldus Scheringa. ,,Daarnaast zagen we flink wat bouwactiviteiten en ontwikkelingen waarvoor omgevingsvergunningen werden aangevraagd.”

Investeren

Maar wie 3 miljoen euro overhoudt uit het verleden, moet ook naar de toekomst kijken, weet de wethouder. Volgens hem lijkt het financiële beeld van de aanstaande jaren gunstig. ,,Er is ruimte om te investeren. Dat gaan we concreet maken.’’ Zo maakte de bestaande coalitie in haar nieuwe akkoord al bekend zelf miljoenen bij te leggen voor projecten als de ontsluiting van Ossenzijl en de randweg in Blokzijl.

Raad

Uiteraard moet de gemeenteraad nog zijn licht laten schijnen over de financiële stand van zaken. De jaarrekening en het jaarverslag van 2021 worden op 5 juli besproken. Dan bespreekt de raad ook de financiën voor de komende jaren. Scheringa roept tot slot op tot erkennen van onzekerheden: ‘Denk aan de inflatie en de energieprijzen. Ook de rijksbijdrage blijft onzeker.’